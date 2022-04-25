Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda Can Bozdoğan sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılırken son gelişmeler ve muhtemel 11 şöyle...

  • 01
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
  • 02
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Maç, beIN Sports'tan canlı ekranlara gelecek.
  • 03
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Ligde geçen hafta GZT Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı.
  • 04
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.
  • 05
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre dün sakatlandığı açıklanan Can Bozdoğan'ın yanı sıra Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat kadroda yer almadı.
  • 06
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Ersin
  • 07
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Welinton
  • 08
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Vida
  • 09
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Montero
  • 10
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Rosier
  • 11
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Josef
  • 12
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Pjanic
  • 13
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Rıdvan 
  • 14
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Ghezzal
  • 15
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Bathsuayi
  • 16
    Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçındaki muhtemel 11'i

    Güven Yalçın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.