Malmö kabusu sürüyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta mücadelesinde İsveç'in Malmö ekibine 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Son haftaya grupta 7 puanla 2. sırada giren ve alacağı 1 puanla dahi gruptan çıkma şansı bulunan siyah-beyazlı ekip, bu fırsatı kullanamadı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekip, Malmö karşısında şansızlığını yine kıramadı.

İsveç ekibiyle 6. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, Beşiktaş 4 maçta rakibine mağlup oldu.

Grubun ilk maçında Malmö'ye deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmada ise rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi.

Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 10 gol yedi.

Ayrıca Malmö, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 1995'ten bu yana oynadığı 19 maçta 3 galibiyetini de Beşiktaş'a karşı aldı.

Siyah-beyazlı ekip, İsveç ekiplerine ise 6. kez yenildi. Bu ülke temsilcilerini 3 kez mağlup eden Beşiktaş, bir maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste ikinci Avrupa yenilgisini aldı. Grubun 4. haftasında Genk'e 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, son hafta mücadelesinde ise Malmö'ye 1-0 mağlup oldu.

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