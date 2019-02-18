Sezona Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadeleyle başlayan siyah-beyazlı takım, 34 resmi karşılaşmada rakip fileleri 65 kez havalandırdı. Bu resmi maçlarda Beşiktaş'ın orta sahasında görev alan 9 isim, gol yollarında da takımlarına önemli katkı yaptı.
Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncuları Adem Ljajic, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Shinji Kagawa ve devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel ile Tolgay Arslan, fileleri havalandırdı.
Bu dokuz isim, Beşiktaş adına 65 golün 29'una imza attı ve yüzde 44,6'lık katkıda bulundu.
Siyah-beyazlı takımda Lens 5, Oğuzhan Özyakup, Quaresma ile Dorukhan Toköz 3'er, Adem Ljajic 4, Hutchinson ve Kagawa da 2'şer kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş orta sahasının diğer 7 golünü ise devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel (6) ve Tolgay Arslan (1) kaydetti.
Siyah-beyazlı ekipte santrforlar 23 ve savunma oyuncuları da 10 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın bu sezonki üç golünü ise rakip oyuncular kendi kalesine atmıştı.
SÜPER LİG'DE KATKILARI ARTIYOR
Siyah-beyazlı ekibin orta sahasındaki isimlerin Süper Lig'deki gol katkısı da artmaya başladı.
Beşiktaş ligdeki 22 maçta 42 gol atarken, orta sahadaki oyuncular bunların 19'unu kaydetti ve yüzde 45,2'lik oran yakaladı.
Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısındaki beş maçta fileleri 14 kez havalandırırken, bunların 9'unu orta sahadaki isimler atmayı başardı.
Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Dorukhan Toköz 3; Ljajic, Hutchinson ve yeni transfer Kagawa 2'şer kez gol sevinci yaşadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.