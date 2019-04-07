Beşiktaş'ın Rizespor maçı kafilesi belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adriano Correia, Ricardo Quaresma ve Mustafa Pektemek'in bulunmadığı 21 kişilik siyah-beyazlı kafilede şu isimler yer alacak:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Rıdvan Yılmaz, Caner Erkin, Domagoj Vida, Nicholas Isimat-Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.