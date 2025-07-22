Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Shakhtar kadrosu belli oldu! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın Shakhtar kadrosu belli oldu!

        Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesi kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın Shakhtar kadrosu belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yapacağı maçlar öncesinde UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.

        UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah beyazlılar tararfından bildirilen listede yer almadı.

        Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı