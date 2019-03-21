Şenol Güneş'in yeni sezonda A Milli Takım'a gidecek olmasından ötürü Beşiktaş'ta tek gündem yeni hocanın kim olacağı...
Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, dün yaptığı açıklamada Guti'nin durumunu görmek için Güneş'ten İspanyol hocaya daha fazla yetki vermesini isteyeceklerini söylemişti.
Orman, bunun yanı sıra yeni teknik direktör için önceliklerinin yerli bir isim olduğunu söylerken kulislerde yeni hoca konusunda hareketli saatler yaşanıyor.
Kartal'ın önceliği, kalan 8 haftada Guti Hernandez'in takıma katacaklarını görmek.
Orman ve kurmayları, İspanyol hocanın ipleri eline alması sonrası göstereceği performansı merakla bekliyor.
Beşiktaş'ın ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi alması halinde Guti ile yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Aksi bir durumda ise Orman ve yönetiminin listesindeki ilk 3 isim belli.
Siyah-Beyazlılar'ın en büyük hedefi, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek.
Ancak İstanbul ekibinin mutlu sona ulaşması halinde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olması, Avcı'nın takımını bırakma olasılığını azaltıyor.
Kartal'ın böyle bir durumda diğer alternatifi ise Okan Buruk.
Akhisar'daki başarılarının ardından bu sezon da Çaykur Rizespor'un başında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Okan Buruk, Orman'ın gönlündeki isimlerin başında geliyor.
Siyah-Beyazlı taraftarların bir kısmı da bir dönem Beşiktaş forması da giyen Buruk'u takımın başında görmek istiyor.
İki hocadan da beklenen yanıt alınmaması halinde ise baba-oğul Lucescu formülü devreye sokulacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK ile şampiyonluğa koşan Razvan Lucescu, Siyah-Beyazlı takımın başına geçecek.
Baba Mircea Lucescu da sportif direktör konumunda olup yeni yeteneklerin kazandırılması için çalışmalar yapacak.
Beşiktaşlı taraftarların büyük çoğunluğunun istediği Sergen Yalçın konusunda ise yönetimde fikir birliği sağlanmış değil.
Bazı yöneticiler Sergen'in Beşiktaş'ta başarılı olacağına inanırken diğer kısım ise bu görev için henüz erken olduğu görüşünde.
Başkan Orman'ın da gittikçe kötüleşen mali durumun da etkisiyle hoca konusunda adımlarını sağlam atmak istediği ve bu nedenle Sergen Yalçın da dahil olmak üzere tüm isimler üzerinde ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi.
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