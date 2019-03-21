18 | 18

Başkan Orman'ın da gittikçe kötüleşen mali durumun da etkisiyle hoca konusunda adımlarını sağlam atmak istediği ve bu nedenle Sergen Yalçın da dahil olmak üzere tüm isimler üzerinde ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi.