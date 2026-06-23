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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yurt dışı kamp programı belli oldu!

        Beşiktaş'ın yurt dışı kamp programı belli oldu!

        Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu yurt dışı kamp çalışmalarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 17:24 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu!

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.

        Beşiktaş, sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek.

        Siyah-beyazlı takım, yurt dışı kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek.

        Burada altı hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın maç programı (TSİ) şöyle:

        2 Temmuz Perşembe:

        18.00 Beşiktaş-Gyirmot (X-BIONIC SPHERE)

        5 Temmuz Pazar:

        18.00 Beşiktaş-MTE 1904 KFT (MTE 1904)

        10 Temmuz Cuma:

        18.00 Beşiktaş-Mattersburg (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)

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        19.30 Beşiktaş-Widzew Lodz (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)

        14 Temmuz Salı:

        12.00 Beşiktaş-Dinamo Malzenice (X-BIONIC SPHERE)

        18.30 Beşiktaş-Spartak Trnava (Anton Malatinsky)

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