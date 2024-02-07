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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Joe Worrall'ın lisansını çıkardı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Joe Worrall'ın lisansını çıkardı

        Beşiktaş, Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Joe Worrall'ın lisansını çıkardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:23
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        Beşiktaş lisansını çıkardı
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        Süper Lig'de ara transferde ilk imzayı Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'a attıran Beşiktaş, yeni stoperini duyurdu.

        İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar takıma katılan Joe Worrall için siyah-beyazlıların opsiyonu bulunuyor.

        Önceki gün transferi açıklayan Beşiktaş, Joe Worrall'ın lisansını çıkardı.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde İngiliz stoper forma giyebilecek.

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