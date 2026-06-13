Beşiktaş, Juventus'un kalecisi Michele Di Gregorio'yu istiyor

CHP PM'de denge değişti. Özel'in A Takımına ihraç talebi. CHP'de 9 vekile niçin ihraç istendi? Özel ve ekibi CHP'den ayrılıyor mu? Özel'in partiden ihracı istenecek mi? CHP PM'de denge kimden yana? Özel'in koltuğu PM'de tehlikede mi? CHP'de saflar değişiyor mu? CHP'de kim Özelci kim Kılıçdaroğlucu? ... Daha Fazla Göster

CHP PM'de denge değişti. Özel'in A Takımına ihraç talebi. CHP'de 9 vekile niçin ihraç istendi? Özel ve ekibi CHP'den ayrılıyor mu? Özel'in partiden ihracı istenecek mi? CHP PM'de denge kimden yana? Özel'in koltuğu PM'de tehlikede mi? CHP'de saflar değişiyor mu? CHP'de kim Özelci kim Kılıçdaroğlucu? CHP'de kimler taraf değiştiriyor? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Gazeteci Gürbüz Evren, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Gazeteci Alişer Delek ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör anlattı. Daha Az Göster