Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni isim ve göğüs sponsoru United Payment oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni isim ve göğüs sponsoru United Payment oldu

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, United Payment'ın 2023-2024 sezonu için kadın futbol takımının isim ve göğüs sponsoru olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:53 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'a yeni sponsor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbolun sadece erkek oyunu olmadığını vurgulayarak, "Kadınlarımızın, hem hayatın tüm alanlarında hem de tüm spor branşlarında erkeklerle omuz omuza var olmalarını amaçlıyoruz. Özellikle son dönemde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandıran kadın futbol takımımızın marka değerini artırmak ve itibarımızı daha da yukarılara çıkarmak amacıyla bu sponsorluk anlaşmasını imzalamaya karar verdik. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin her iki kuruma ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        United Payment CEO'su İlker Sözdinler ise şunları kaydetti:

        "Toplumda cinsiyet eşitliğini destekliyoruz. Tüm iş sektörlerindeki kadın çalışan ve yönetici sayısının artmasını arzuluyoruz. Geçtiğimiz sezondan bu yana Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın sponsorları arasındaydık. Bu sezon da başarılarıyla binlerce kadına ilham olacağına inandığımız kadın futbol takımının isim ve forma göğüs sponsorluğunu üstlendik. Sponsorluğumuzun tüm sektörlere ve markalara örnek olmasını diliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Yine en çok Ruslar geldi
        Yine en çok Ruslar geldi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu