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        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Özge Nur Çetiner'i transfer etti

        Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Özge Nur Çetiner'i transfer etti

        Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 18:16 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Özge Nur Çetiner'i açıkladı!

        Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i renklerine bağladığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 32 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

        Özge Nur Çetiner, kariyerinde Galatasaray Daikin, Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt SK, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Mert Grup Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Aras Kargo formalarını giydi.

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