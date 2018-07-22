Son olarak takımın tecrübeli file bekçisi Fabricio Ramirez’in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olması sonrasında önceliğini kaleci transferine veren yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdı.

Kara Kartal’ın bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş’in talebi sonrasında Bursaspor’un kalecisi Harun Tekin’i gündemine aldığı öğrenildi.

29 yaşındaki file bekçisi için Bursaspor’dan maliyet talebinde bulunan Kara Kartal’ın, bu transfer için Mustafa Pektemek’i takasta kullanmayı planladığı belirtildi.

Kaleci transferi konusunda Harun’a ek olarak alternatif isimler de belirleyen Beşiktaş’ın; İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal’in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ve Portekiz devi Porto’nun 25 yaşındaki eldiveni Jose Sa için de temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

Siyah-Beyazlılar’ın, 2 isim konusunda da önemli yol kat ettiği, Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’in son gelişmeleri önümüzdeki hafta değerlendirip transferde kesin rotayı belirleyeceği belirtildi.

(Fanatik)

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