Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Ligde sob-n 2 maçını kazanan Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. İşte iki takımın muhtemel 11'i....
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÜÇÜNCÜ SIRA
Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Kalan iç saha maçları: Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Rizespor.
Deplasman maçları: Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor, Bodrum FK.
KASIMPAŞA SON 2 MAÇINI KAZANDI
Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı. Kasımpaşa, Süper Lig'deki son 2 mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK
Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak.
Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.
KASIMPAŞA, SON ÜÇ MAÇTA BEŞİKTAŞ'A ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.
"Kara kartal", sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.
BEŞİKTAŞ'IN KASIMPAŞA KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ