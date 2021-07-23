Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını üç günlük iznin ardından bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla süren antrenman, üç takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.