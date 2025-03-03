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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş kulüp armasını yenilediğini açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş kulüp armasını yenilediğini açıkladı!

        Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kulüp armasının yenilendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 20:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:35
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        Beşiktaş'ta kulüp arması yenilendi!
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        Beşiktaş, kulüp armasının yenilendiğini açıkladı.

        Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

        "Şanlı armamız, Kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir.

        122. kuruluş yıl dönümümüzde taraftarlarımızın beğenisine sunulan yenilenen armamızda yapılan düzenlemeler şöyle:

        Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi.

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        122 yıldır gururla taşıdığımız Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulması neticesinde armamızla daha uyumlu bir görünüm kazandı.

        Armamızda yer alan Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi.

        Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontür ile aynı kalınlığa getirilen siyah kontür, daha belirgin bir görünüme kavuştu.

        "B", "J" ve "K" harfleri aynı boyuta ve "1", "9", "0" ve "3" rakamları aynı kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı."

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