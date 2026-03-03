Canlı
        Beşiktaş kupa maçına hazır - Futbol Haberleri

        Beşiktaş kupa maçına hazır

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun dördüncü ve son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Giriş: 03.03.2026 - 18:18
        Beşiktaş kupa maçına hazır!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun dördüncü ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.

        Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

        Spor eğitmeninden 'tayt' zorunluluğu iddiasıyla 500 bin TL'lik tazminat davası

        ANKARA'da spor eğitmeni Ö.Ş. (38), ilçe belediyesine bağlı şirketin spor tesisinde çalışırken sürekli tayt ve şort giymeye zorlandığı, sözlü taciz ve tehdide maruz kaldığını ileri sürerek, 500 bin TL manevi tazminat talebiyle mobbing davası açtı. (DHA)

