Beşiktaş kupa maçına hazır
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun dördüncü ve son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 03.03.2026 - 18:18 Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun dördüncü ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ