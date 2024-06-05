Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'la adı geçen Bruno Genesio, Lille'yle anlaştı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'la adı geçen Bruno Genesio, Lille'yle anlaştı

        Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah Beyazlılarla adı geçen Bruno Genesio, Fransız ekibi Lille'yle anlaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 19:13 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsmi Beşiktaş'la anılıyordu, Lille'ye gitti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bruno Genesio'yu getirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada Genesio ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        BEŞİKTAŞ İLE ANILDI

        57 yaşındaki çalıştırıcının adı, Beşiktaş ile de sık sık anılmıştı.

        GENESIO'NUN KARİYERİ

        Son olarak 2023-24 sezonunda Stade Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio öncesinde ise bir başka Ligue 1 ekibi Lyon'da 2011-2015 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevi yapmış ve 2015'de takımın teknik direktörlük görevine getirilmişti.

        Öte yandan Fransız teknik adam 2019-2020 sezonunda Beijing Guoan'ın başına geçmiş ve 2020-21 sezonunun devre arasında Çin ekibi ile yollarını ayırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        İzmir'deki derin dondurucu vahşetinde yeni ayrıntılar: 4 kişiyi öldüren cani için istenen ceza belli oldu
        İzmir'deki derin dondurucu vahşetinde yeni ayrıntılar: 4 kişiyi öldüren cani için istenen ceza belli oldu
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?