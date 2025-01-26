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        Beşiktaş maçının VAR'ı Christian-Petru oldu

        Süper Lig'de bugün oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Avusturyalı hakem Christian-Petru Ciochirca oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:33
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        Beşiktaş maçının VAR'ı Christian-Petru oldu
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, bugün saat 16.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

        Karşılaşmada VAR'da Avusturyalı hakem Christian-Petru Ciochirca görev yapacak. AVAR'da da Onur Özütoprak yer alacak.

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