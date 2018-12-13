Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Siyah-beyazlılar üçüncü maçında iç sahada Genk'e 4-2 kaybederken, deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş, 5. hafta mücadelesinde ise 2-0 geriye düştüğü maçta Norveç ekibi Sarpsborg'u dış sahada 3-2 mağlup etmişti.

7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak.

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BEŞİKTAŞ - MALMÖ

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Traustason, Bachirou, Lewicki, Rieks, Rosenberg, Antonsson

TEKNİK DİREKTÖR: Uwe Rösler

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Luca Banti

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Pepe, Babel, Roco, Caner

4. KEZ GRUPTAN ÇIKMA PEŞİNDE

Siyah-beyazlı ekip, daha önce UEFA Kupası adıyla yapılan ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda bu sezon dahil olmak üzere 8 kez grup aşamasında yer aldı.

Beşiktaş, bu kupada daha önce 5 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de direkt olarak grup aşamasında mücadele etti. Avrupa Ligi'nde 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

2010-2011 sezonunda bir kez daha bu organizasyonda mücadele eden siyah-beyazlı takım, 2. olarak üst tura yükseldi. Bir sonraki sezon yine bu organizasyonda grup aşamasında yer alan Beşiktaş, lider olarak adını 3. tura yazdırdı.

Avrupa Ligi'nde 2014-2015'te yeniden gruplarda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı yakaladı. Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda ise Şenol Güneş yönetiminde yine grupta mücadele etti ancak 3.'lükte kalarak Avrupa'ya veda etti.

Siyah-beyazlılar, Malmö karşısında alacakları beraberlik ve galibiyetle 4. kez gruptan çıkma başarısı gösterecek.

KUPA 2'DE 114. MAÇINDA...

Siyah-beyazlılar, Malmö maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 114. kez sahada... Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 113 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 138 gol gördü.

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