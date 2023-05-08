BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?



Süper Lig'de son 10 haftanın en çok puan toplayan takımı olan ve bu haftalar içinde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.