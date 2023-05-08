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Beşiktaş nasıl şampiyon olur ve kalan maçları neler? Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de son 10 maçında 9 galibiyet elde ederek 28 puan toplayan ve büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, şampiyonluk hesapları yapıyor. Maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indiren siyah beyazlılar, 2. sıradaki Fenerbahçe'yi ise yakalamayı başardı. İşte, Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri ve kalan maçlarına ilişkin bilgiler...

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  • Beşiktaş nasıl şampiyon olur ve kalan maçları neler? Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri

    Beşiktaş'ta şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı... Şenol Güneş yönetiminde oldukça iyi bir grafik çizen ve zirve yarışına dahil olmayı başaran Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve Fenerbahçe'nin Giresunspor deplasmanındaki puan kaybıyla rakibini maç fazlasıyla yakalamayı başardı. Peki, Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İşte, siyah beyazlıların şampiyonluk ihtimalleri...
  • Beşiktaş nasıl şampiyon olur ve kalan maçları neler? Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri

    BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI NELER?

    Süper Lig'de üst üste kazandığı maçlarla yeniden zirve yarışına katılan Beşiktaş, kalan 5 haftada 3 maça çıkacak. Siyah beyazlılar, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hükmen galip sayılacak.
  • Beşiktaş nasıl şampiyon olur ve kalan maçları neler? Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri

    Kalan 4 haftada 1 kez da bay geçecek olan kara kartal, Adana Demirspor ve Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak ve son maçta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. 
  • Beşiktaş nasıl şampiyon olur ve kalan maçları neler? Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri

    BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

    Süper Lig'de son 10 haftanın en çok puan toplayan takımı olan ve bu haftalar içinde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
  • Beşiktaş nasıl şampiyon olur ve kalan maçları neler? Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri

    Beşiktaş, tüm maçlarını kazanması halinde lider Galatasaray'ın en az 8, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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