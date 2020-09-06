İtalyan basınından Tuttomercato’nun haberine göre; Beşiktaş, Atletico Madrid’in 32 yaşındaki golcüsü Kalinic’le anlaşmak üzere. Futbolcuya senelik 2 milyon Euro teklif eden Kartal, İspanyol ekibine ise 1.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Hırvat futbolcunun mukavelesi seneye tamamlanacak.

PLANLAMALARDA YOK

Harcama limiti ve UEFA’nın kısıtlamalarıyla mücadele eden Beşiktaş, Kalinic transferini bu sezon için kağıt üzerinde bonservis ödemeden tamamlamış olacak. 1.87 boyundaki tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon Roma’ya kiralanmıştı. İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmadı. Atletico Madrid’in yeni sezon planları arasında Kalinic bulunmuyor. Bu bilgi futbolcuya da iletildi. Tecrübeli yıldız, oynayabileceği bir takımda yer almak istediği için Beşiktaş’tan gelen teklife sıcak baktı.