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        Haberler Bilgi Spor BEŞİKTAŞ-PETRZALKA 1898 MAÇI CANLI İZLE: HT Spor frekans bilgileri ile Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı izle sayfası | BJK hazırlık maçı şifresiz izle

        Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı izle! HT Spor frekans bilgileri ile Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı yayın izle ekranı

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı izle linki Kara Kartal'ın hazırlık maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından araştırıyor. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka, HT Spor'dan naklen yayınlanacak. İşte, Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı yayın izle ekranı ile HT Spor kanal frekans bilgileri ve yayıncı platformlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:08
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        Beşiktaş, Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, şimdiye kadar üç hazırlık maçı oynadı. İlk maçta St. Pölten'i 2-0 yenen Kara Kartal, ikinci maçta Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Son maçta ise Wolfsberger'e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı yayın nereden izlenir? BJK hazırlık maçı şifresiz mi? İşte, Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı izle linki ile HT Spor frekans bilgileri ve yayıncı platformlar...

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        BEŞİKTAŞ-PETRZALKA 1898 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ-PETRZALKA 1898 MAÇI HT SPOR’DA!

        Ergo Arena'da oynanacak müsabaka, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ-PETRZALKA 1898 MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Beşiktaş’ın hazırlık maçını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        HTSPOR TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

        Yeni transferlerden Orkun Kökçü'nün teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

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        1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET YAŞADI

        Beşiktaş, oynadığı ilk üç hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.

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        HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+

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