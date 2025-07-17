Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı izle! HT Spor frekans bilgileri ile Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı yayın izle ekranı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı izle linki Kara Kartal'ın hazırlık maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından araştırıyor. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka, HT Spor'dan naklen yayınlanacak. İşte, Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı yayın izle ekranı ile HT Spor kanal frekans bilgileri ve yayıncı platformlar...
Beşiktaş, Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, şimdiye kadar üç hazırlık maçı oynadı. İlk maçta St. Pölten'i 2-0 yenen Kara Kartal, ikinci maçta Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Son maçta ise Wolfsberger'e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile mücadele edecek. Peki, Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı yayın nereden izlenir? BJK hazırlık maçı şifresiz mi? İşte, Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı canlı izle linki ile HT Spor frekans bilgileri ve yayıncı platformlar...
BEŞİKTAŞ-PETRZALKA 1898 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ-PETRZALKA 1898 MAÇI HT SPOR’DA!
Ergo Arena'da oynanacak müsabaka, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-PETRZALKA 1898 MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Beşiktaş’ın hazırlık maçını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?
Yeni transferlerden Orkun Kökçü'nün teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.
1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET YAŞADI
Beşiktaş, oynadığı ilk üç hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.