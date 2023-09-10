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        Beşiktaş Safi Çimento farklı kazandı, tur atladı!

        EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Safi Çimento, Ukrayna temsilcisi Donbas'ı 43-19 mağlup etti ve 2. tura yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 22:19 Güncelleme: 10.09.2023 - 22:19
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        Beşiktaş farklı kazandı, tur atladı!
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        Hentbolda EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 1. tur rövanş maçında Beşiktaş Safi Çimento, Ukrayna temsilcisi Donbas'ı 43-19 mağlup etti.

        Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlılar 22-8 önde tamamladı.

        İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Beşiktaş, maçı 43-19 kazandı.

        İlk maçta rakibini 41-30 mağlup eden siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde de rakibine üstünlük sağlayarak adını 2. tura yazdırdı.

        Beşiktaş Safi Çimento, 2. turda Kosova temsilcisi KH Besa Famgas'ın rakibi oldu.

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