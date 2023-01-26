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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş, Sassuolo arasında flaş gelişme: Kaan Ayhan geliyor!

Beşiktaş'ın Kaan Ayhan transferinde ciddi aşama kaydettiği ve Sassuolo'yu ikna etmek üzere olduğu belirtildi

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  • Beşiktaş, Sassuolo arasında flaş gelişme: Kaan Ayhan geliyor!

    İtalyan basını, Beşiktaş'ın Kaan Ayhan transferinde Sassuolo'yla anlaşmanın eşiğinde olduğunu yazdı. 
  • Beşiktaş, Sassuolo arasında flaş gelişme: Kaan Ayhan geliyor!

    Habere göre; Kaan Ayhan'ın sezon sonuna kadar kiralanması için 500 bin euroya ek olarak belirli koşullar yerine getirilirse 3,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi. 
  • Beşiktaş, Sassuolo arasında flaş gelişme: Kaan Ayhan geliyor!

    Ayrıca bu transferin 2-3 gün içinde resmiyet kazanabileceği de haberin devamında yer aldı.

     
  • Beşiktaş, Sassuolo arasında flaş gelişme: Kaan Ayhan geliyor!

    Beşiktaş, uzun süredir Kaan Ayhan'ı renklerine katmak istemiş ancak Sassuolo kulübü Kaan Ayhan'ın bonservisinde bir türlü indirime gitmemişti.

     
  • Beşiktaş, Sassuolo arasında flaş gelişme: Kaan Ayhan geliyor!

    2020'de Düsseldorf'tan 2.5 milyon euroya transfer edilen Kaan Ayhan bu sezon Sassuolo formasıyla Serie A'da çıktığı 10 maçta 542 dakika süre almıştı. İtalya Kupası'nda ise oynadığı tek maçta golünü atmıştı.

     
  • Beşiktaş, Sassuolo arasında flaş gelişme: Kaan Ayhan geliyor!

    A Milli Takım'da da 51 maçta forma giyen 28 yaşındaki Kaan Ayhan defans, ön libero ve sağ bek mevkiilerinde forma giyebiliyor.
  • Beşiktaş, Sassuolo arasında flaş gelişme: Kaan Ayhan geliyor!
  • Beşiktaş, Sassuolo arasında flaş gelişme: Kaan Ayhan geliyor!

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