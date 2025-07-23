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        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçına hazır

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yarın sahasında oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:52
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        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçına hazır!
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Shakhtar Donetsk müsabakasının taktiği üzerinde durdu.

        İdmana sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş katılmadı.

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