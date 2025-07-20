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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Shakhtar Donetsk mesaisine başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk mesaisine başladı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:51
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        Beşiktaş, Shakhtar mesaisine başladı
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.

        Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

        Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına salonda yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.

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