Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Sivasspor'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Sivasspor'un Robinho ile 69'da attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edilirken Beşiktaş'ın 75. dakikada kazandığı penaltı da yine VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadelenin 69. dakikasında Gabriel Torje'nin sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Robinho'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluşturdu ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kararı ile pozisyonda Robinho'nun ofsaytta olduğunu belirtti ve atılan golü geçersiz saydı.

Bu pozisyondan yaklaşık 6 dakika sonra bu kez Beşiktaş'ın penaltısı VAR'a takıldı. 75. dakikada Mustafa Pektemek'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma ceza sahasına ortasını açtı. Adem Ljajic, Carl Medjani'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu inceleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Quaresma'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

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