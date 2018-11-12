Beşiktaş - Sivasspor maçının yazar yorumları

İBRAHİM YILDIZ: Teknik direktör Şenol Güneş’in golcü arayışları sezon başından bu yana netleşmedi. Bu takımın golcüsü kim? Yüksek bonservisleri olan yedek kulübesinde oturanlar mı, yoksa genç Güven mi? Geriye düşmüş bir takımın kurtarıcıları olarak Güven ve Doğukan’a sarılan bir teknik adam olarak Şenol Güneş’in ne yapmak istediğini gerçekten anlamak zor…
Savunmanın bu kadar kötü olmasının nedenini nerede aramalıyız? Hava toplarını sürekli rakip takım oyuncuları alıyor. Kaleci Tolga ne yazık ki güven vermiyor. Orta saha tümden kayıp. Tek tek oyuncuları eleştirmek olayın bütününü görmemizi engeller. Ekip olarak bir organizasyon bozukluğu söz konusuydu…
Taraftarın Oğuzhan’a gösterdiği tepkiyi anlamak gerçekten zor. Genç oyuncunun formsuz olduğu bir gerçek. Fakat bu tepkiler oyuncuyu kazanmaktan öte kaybetmeye iter. Yetenekli oyuncunun yaşadığı sorunları bilmiyoruz. Bir gerçek var ki, iyi oynamıyor. Kaptırdığı topun gol olması büyük şanssızlıktı. Takım kötü olunca, çok şey beklenen kaptan tepkilerin büyüğünü almış oluyor… Teknik direktör Şenol Güneş, takım içinde yaptığı değişikliklerle bir arayış içinde. Bunu herkes görüyor. Fakat, elde bu kadar iyi oyuncu varken kötü oyunu ve yenilgiyi nasıl anlatacak?
AHMET ÇAKAR: Beşiktaş son yılların en iyi takımıydı. Fakat takımın yaşlı oluşu ve özellikle Talisca gibi tüm organizasyonlarda başrolü üstlenen, maç kurtaran bir oyuncunun gitmesi, Beşiktaş'ı korkunç etkiledi. Yavaş yavaş şampiyonluktan uzaklaşıyorlar. En kötüsü de amatör takımların bile yapmayacakları defansif hataları yapıp komik goller yiyorlar. Mesela dün gece Beşiktaş oyuna iyi başladı. 19 yaşındaki Güven'in çok güzel golüyle öne de geçtiler ama son ne olduysa oldu.
Hemen birkaç dakika sonrası Sivasspor çok ender göreceğimiz bir gol buldu. Korner atışında Sivaslı oyuncu neredeyse kafayı sıfırdan vurup golü yaptı. İşte bu dakikadan sonra Beşiktaş maç sonuna kadar oyundan koptu. İkinci yarı bu sefer sahneye Oğuzhan çıktı. Ayağındaki topu Emre'ye bıraktı, o da Sivas'ı öne geçiriverdi. Sözüm ona Türkiye'nin en iyi defans oyuncuları Beşiktaş'ta ama yedikleri goller ve verdikleri pozisyonlara baktığımızda çok acemi görünüyorlar.
Dün gece eğer fark yemedilerse dua etsinler. Özellikle ikinci yarı Sivas neredeyse her kontratağında pozisyon buldu, son pasları iyi yapsalardı Beşiktaş darmadağın olmuştu. Orta sahada sıkıntı büyük. Hem ofansif hem defansif anlamda orta sahaları çok etkisiz.
Ljajic iyi oyuncu ama bu soruna merhem olamadı. Üstelik Beşiktaş'ın golcüsü kim belli değil. Şenol Güneş sürekli arayış içinde. Beşiktaş kaybetti, günden güne eriyorlar ama sahada kutlanacak bir Sivasspor ve bir hakem vardı. Yaşar Kemal Uğurlu mükemmel maç yönetti. VAR yardımından da son derece sağlıklı ve doğru olarak yararlandı.
HAKAN ÜNSAL: Tüm rakiplerin kazandığı haftada Beşiktaş için olmazsa olmaz ve beraberliğin dahi düşünülemeyeceği bir maçtı. Maçın ilk çeyreği öyle tempolu geçti ki, top adeta yere inmedi ve takımlar doğru düzgün pas yapacak zaman bulamadılar. İki takım da birbirine pas yaptırmamak ve oyuna hakim olmak için iyi pres yaptı. Bu, aynı zamanda maçın temposunu yükselten, kalitesini artıran etken de oldu.
Orta ustası Quaresma’nın, bu yüksek tempoyla başlayan oyunun zirve yaptığı anda güzel ortasına kafası ile adeta şut atan genç Güven, nefis golüyle noktayı koydu. Fakat, Beşiktaş’ın kolay ve garip goller yemeye devam ediyor olması maçtaki dengeleri bir anda değiştirdi.
Sorunun başlangıç noktası Atiba. Geçtiğimiz sezonlarda temposu, sürekli yaptığı baskı, devamlı kazandığı toplar ve iyi top kullanması ile en kritik pozisyondaki oyuncu olan Atiba, hem sakatlık hem de yaş sebebiyle bu sezon 1 saniye yavaşladı. İki ceza alanı arasında gidip gelirken, artık kısa mesafede oynamaya başlayan Atiba ile orta sahada başlayan sıkıntı, zincirleme reaksiyona sebep oluyor ve takımın dengesi bozuluyor. Atiba arıza yaparsa Beşiktaş bozulur.
BİLAL MEŞE: Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz arkadaş. Beşiktaş’ın yaş ortalaması oldukça yüksek, puan kayıpları ve umut vermeyen futbolunun temelinde de bu faktör yatıyor. Bir var, bir yoklar! Örnek Atiba, 35 yaşında, eski gücünün çok uzağında! Oğuzhan gibi yetenekli oyuncu, 53’te nasıl böyle bir pas hatası yapar? Emre Kılınç’a harika bir asisti yaptı (!), o da gitti, Tolga’nın bacak arasından topu filelere gönderdi.
Kartal’da dikkatimi çeken bir olumsuzluk daha var, golü yedikleri anda, öyle bir telaşa kapılıyorlar ki, inanılır gibi değil! Tamam, mağlubiyetten kurtulmak için risk alırsınız, ama ailecek ofansa çıkarsanız, gelir Sivasspor, senin büyüklüğüne bakmaz, faturayı ağır keser! İşin özeti, Kartal inişe geçti, giderek irtifa kaybediyor! Hatta SOS veriyor!
Maçın son çeyreğinde Ljajic’in ceza alanı içinde indirilmesinde penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR’ın uyarısını dikkate aldı, çünkü Quaresma ofsayt pozisyonda idi. İşte VAR’ın varlığı burada yatıyor.
ATİLLA GÖKÇE: Beşiktaş Fabri’den sonra kaleci sorununu çözemedi. Takım kalecilere, kaleciler (Karius ve Tolga) savunmaya güvenmiyor. Pepe ve Vida’yı Dünya Kupası’nın en fiyakalı oyuncuları arasında seyretmedik mi? Evet, ama Beşiktaş’taki mesaileri burada o kadar şık durmuyor. Sivasspor karşısına çıkan takım yine Quaresma ve Babel’in becerilerine, tecrübesine bel bağlamış durumda. Santrforun arkasında oynayan Ljajic de topu yere indirip kalabalık içinde bir delik arıyor ama henüz adam geçebildiğini göremiyoruz.
Bir de Atiba - Oğuzhan ikilisi var. Konkordato ilan etmiş tüccar gibiler. Top kaptırıyorlar, oyunu yavaşlatıyorlar. Hücuma da savunmaya da yaramıyorlar. İlk golde topa kendi kalesine doğru müdahale eden Oğuzhan ikinci Sivas golünde de Emre Kılınç’a ikramda bulunan kişi. Hayır, Oğuzhan Dolmabahçe’de değil, Vodafone Park’ta olduğu söyleniyor (!) ama orada da yok! Neyse, Güneş iki dakika içinde (57,58) Mustafa ve Dorukhan’la değiştiriyor kendilerini...
Sivasspor’a saygısızlık etmeyelim.Emanetçi bir antrenörün ( Hakan Keleş) elinde olmasına rağmen canla başla oynamaya çalışıyor. Belli bir oyun planları var. Savunmada çoğalıp Beşiktaş’a alan ve zaman bırakmamaya çalışıyorlar.. Kazandıkları topları da Robinho, Medjani,Jorge, Emre Kılınç’la çok çabuk karşı atağa dönüştürüyorlar. Beşiktaş’ın direnci de motivasyonu da çok çabuk çözülüyor.
Hazin ve dramatik. Bu takımda tüm enerjisini arkadaşları için tüketen Gökhan Gönül de top oynuyor, tükenmiş hevesi, düşmüş motivasyonu ile Caner Erkin de. Maaşallah (!) Caner’in hücumda kaybettiği hemen her top rakibe pozisyon, şut ve gol fırsatı oluyor. Tabii, oyun disiplini denen kavram da Beşiktaş’ta anlamını kaybediyor. Sivasspor’u temiz galibiyet için gönülden kutluyorum.
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