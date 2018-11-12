Beşiktaş - Sivasspor maçının yazar yorumları

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HAKAN ÜNSAL: Tüm rakiplerin kazandığı haftada Beşiktaş için olmazsa olmaz ve beraberliğin dahi düşünülemeyeceği bir maçtı. Maçın ilk çeyreği öyle tempolu geçti ki, top adeta yere inmedi ve takımlar doğru düzgün pas yapacak zaman bulamadılar. İki takım da birbirine pas yaptırmamak ve oyuna hakim olmak için iyi pres yaptı. Bu, aynı zamanda maçın temposunu yükselten, kalitesini artıran etken de oldu.