Beşiktaş - St. Pölten maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında bu akşam Avusturya ekibi St. Pölten ile karşı karşıya geliyor. TSİ 20.00'de başlayan mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
St. Pölten: Christopher, Altersberger, Thesker, Skogen, Messerer, Stendera, Barlov, Hausjell, Amoah, Carlson, Krasniqi
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Hadziahmetovic, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Rafa Silva, Keny Arroya, Mustafa Erhan Hekimoğlu
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bu akşam Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile yapıyor.
BEŞİKTAŞ, HT SPOR'DA İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR
Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanan müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başladı ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanıyor.
HT SPOR FREKANSLARI
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Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
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Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal