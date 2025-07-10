Beşiktaş - St. Pölten maçı CANLI YAYIN

İLK 11'LER

St. Pölten: Christopher, Altersberger, Thesker, Skogen, Messerer, Stendera, Barlov, Hausjell, Amoah, Carlson, Krasniqi

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Hadziahmetovic, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Rafa Silva, Keny Arroya, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bu akşam Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile yapıyor.

BEŞİKTAŞ, HT SPOR'DA İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanan müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başladı ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanıyor.

HT SPOR FREKANSLARI

Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

REKLAM

HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

Digitürk: 75. Kanal

D-Smart: 79. Kanal

Tivibu: 87. Kanal

Kablo TV: 227. Kanal

TV+ : 73. Kanal