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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - St. Pölten maçı CANLI YAYIN - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - St. Pölten maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında bu akşam Avusturya ekibi St. Pölten ile karşı karşıya geliyor. TSİ 20.00'de başlayan mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 17:54 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:11
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        İLK 11'LER

        St. Pölten: Christopher, Altersberger, Thesker, Skogen, Messerer, Stendera, Barlov, Hausjell, Amoah, Carlson, Krasniqi

        Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Hadziahmetovic, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Rafa Silva, Keny Arroya, Mustafa Erhan Hekimoğlu

        Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bu akşam Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile yapıyor.

        BEŞİKTAŞ, HT SPOR'DA İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

        Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanan müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başladı ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanıyor.

        HT SPOR FREKANSLARI

        Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

        Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

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        HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

        Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

        Digitürk: 75. Kanal

        D-Smart: 79. Kanal

        Tivibu: 87. Kanal

        Kablo TV: 227. Kanal

        TV+ : 73. Kanal

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