Beşiktaş, Süper Kupa maçı için Atatürk Olimpiyat Stadına hareket etti
Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, stada hareket etti.
Giriş: 03.08.2024 - 18:29 Güncelleme: 03.08.2024 - 18:29
Beşiktaş, Galatasaray ile karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçı için stada hareket etti.
Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.
Beşiktaş Futbol Takımı'nı Süper Kupa müsabakasına az sayıda taraftarı uğurladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması, saat 20.45'te başlayacak.
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