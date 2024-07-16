Beşiktaş'ta 9 numaralı forma Semih Kılıçsoy'a verildi!

Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından 9 numaranın yeni sahibini belirledi.

Siyah beyazlı takım yaptığı açıklamada, Semih Kılıçsoy'un 9 numarayı giyeceğini açıkladı.

Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı!



Semih Kılıçsoy, 9. pic.twitter.com/K9RRjS90af — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 16, 2024

Yapılan duyuruda, "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9." ifadeleri kullanıldı.