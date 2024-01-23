Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı sonrası yönetim ve oyunculara tepki!
Beşiktaşlı taraftarlar, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından, "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı
Giriş: 23.01.2024 - 22:10 Güncelleme: 23.01.2024 - 22:10
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Beşiktaş'ta taraftarlardan yönetime ve oyunculara tepki geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından, "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü sonrası kendi oyuncularına da tepki gösterdi.