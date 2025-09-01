Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Hull City'e kiralandı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Beşiktaş'ın Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye sezon sonuna kadar kiralandı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Bosna Hersekli futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 2 maçta 46 dakika süre aldı.