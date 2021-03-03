Beşiktaş'ta Atiba farkı

Atiba Hutchinson ikinci baharını yaşıyor.

Beşiktaş'ın Kanadalı orta sahası oyuncusu, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

38 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 4'üncü golünü kaydetti.

Atiba Hutchinson özellikle Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildikten sonra geçmiş yıllara oranla daha farklı bir role büründü.

Kanadalı futbolcu, hocasının isteği doğrultusunda daha ofansif bir oyun sergilemeye başladı.

Deneyimli oyuncu, Sergen Yalçın yönetiminde ligde çıktığı 35 maçta 6 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

38 yaşındaki orta saha, bu katkının 2 gol 3 asistlik bölümünü geçen sezonun 20'nci haftasından sonra gerçekleştirdi.

Atiba, attığı goller ve yaptığı asistlerle bu sezon takımına önemli puanlar kazandırırken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da vazgeçilmezi oldu.

Deneyimli futbolcu, bu sezon ligde 24 maçta süre aldı.