Domagoj Vida'dan sonra Beşiktaş'ın en istikrarlı ismi olan Atiba Hutchinson'da sıcak gelişme! beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileme konusunda prensipte anlaştı.

Sözleşmesi sona eren Atiba ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan siyah-beyazlılar Kanadalı isimle sadece bonuslar için görüşme yapacak. Beşiktaş kaptanlığını da üstlenen 37 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da siyah-beyazlı forması giymesi ve yine kaptanlık yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen sezon 31 maça çıkan Vida'yı istikrar bazında son yıllarda istikrarıyla Beşiktaş'a damgasını vuran Atiba Hutchinson takip etmişti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giymişti.