Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov'un da inadı inat!

Beşiktaş'ın geçen sezon CSKA Moskova'dan transfer ettiği Bahtiyar Zaynutdinov, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden...

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un şu ana kadar kadroya almadığı Kazak futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmesi talep edilse de bu beklenti gerçekleşmedi.