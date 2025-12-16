Beşiktaş'ta "bireysel" yıkım!

Trabzonspor deplasmanında 2 farklı öne geçip 10 kişi kalan ve skoru koruyamayarak beraberliğe razı olan Beşiktaş'ta yine bireysel hatalar can yaktı.

Siyah-beyazlılarda sağ bek Gökhan Sazdağı Gaziantep FK maçındaki ıskasıyla gol yerken tecrübeli futbolcu Trabzonspor maçında da topu uzaklaştırmak isterken Ernest Muçi'ye adeta asist yaptı.

Beşiktaş'ta sezonun geri kalanında Samsun'a karşı Cengiz'in hatalı pası, Antalya maçında ise Rıdvan'ın hatalı pası, Fenerbahçe derbisinde Orkun'un kırmızısı ve Kasımpaşa maçında Abraham'ın kaçırdığı penaltılar Beşiktaş'a büyük bir darbe oldu.

Bu sezon kalesini gole kapatmakta çok zorlanan Beşiktaş, 16 maçta 22 kez topu filelerinde gördü.

Siyah-beyazlılar sadece 3 maçta gol yemezken teknik direktör Sergen Yalçın, yapılacak stoper ve sol bek hamlelerine büyük önem veriyor.