Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20:00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın kadrosunu açıkladı.

NECİP UYSAL KADRODA YER ALMADI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa maçında sakatlanan Necip Uysal kadroda yer almadı.

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Beşiktaş'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Necip Uysal, yaşadığı sakatlığın ardından 68. dakikada kenara gelmişti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Kasımpaşa maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle geçici bilinç kaybı yaşayan Necip Uysal'ın yapılan kontrollerinde herhangi bir organik bulguya rastlanmadığını ve tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu belirtilmişti.

Siyah Beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.