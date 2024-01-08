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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının kadrosu açıklandı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının kadrosu açıklandı

        Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın kadrosunu resmi hesabından yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:33
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        Kartal'da Rize maçının kadrosu açıklandı
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20:00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın kadrosunu açıkladı.

        BEŞİKTAŞ'IN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KADROSU

        NECİP UYSAL KADRODA YER ALMADI

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa maçında sakatlanan Necip Uysal kadroda yer almadı.

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        Beşiktaş'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Necip Uysal, yaşadığı sakatlığın ardından 68. dakikada kenara gelmişti.

        Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Kasımpaşa maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle geçici bilinç kaybı yaşayan Necip Uysal'ın yapılan kontrollerinde herhangi bir organik bulguya rastlanmadığını ve tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu belirtilmişti.

        Siyah Beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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