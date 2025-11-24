Beşiktaş'ta Cengiz Ünder önce attı, sonra yaktı!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, golü atan isim olurkena aynı zamanda yaptığı hata sonrası golün yenilmesinde de pay sahibi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Cengiz Ünder, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cengiz Ünder, attığı golün yanı sıra yaptığı hatayla maça damga vurdu.
El Bilal Toure'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cengiz, 57. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Siyah-beyazlı oyuncu karşılaşmanın 66. dakikasında ise Samsunspor'un golünde öne çıktı. Beşiktaş hücuma çıkmak üzereyken kendi ceza alanındaki Gabriel Paulista'ya verdiği pası kapan Ndiaye, Samsunspor'un beraberlik golünü kaydetti.
Cengiz Ünder 70. dakikada ise yerini Jota Silva'ya bıraktı.