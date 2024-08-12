Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı

Kazada aracı hasar alan Turan Topal, "Olay saat gece 04.00 sıralarında meydana geldi. O sırada uyuyordum ve büyük bir gürültü duydum. Oğlum da bu binada oturuyor. Hemen beni aradı ve kaza oldu dedi. Ben de hemen aşağı indim. Ardından güvenlik kamerasına baktığımda Range Rover marka aracın yokuştan süratli bir şekilde inip araçlara ve bir kıza çarptığını gördüm. Benim aracıma da çarpmış. Arabada bayağı hasar var. O kız da yolda yürürken aracın çarpma sesini duyup kenara geçti. Gördüğümüzde yerdeydi. Ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kızın sağlık durumunu bilmiyorum. Buradaki arkadaşlar genç kızı sedyeyle koyup yardım etti. Genç kız' “Beni Amerikan Hastanesine götürün” dedi. Sanırım ailesi Amerika'daymış. Takla atan araç büyük hasar aldı. İçinden çıkanlar oldu. Bir tanesinin de kaçtığını söylediler" diye konuştu.