Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı

        İstanbul Beşiktaş'ta yokuştan hızla gelen cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen bir kadına çarptı. Kazada cipin çarptığı kadın ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ın Fulya Deresi Sokağı'nda dün saat 04.00 sıralarında iddiaya göre, yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        2

        Cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da yolda yürüyen bir kadına çarparak yan yattı.

        3

        Aracın çarptığı D.K. adlı kadın ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        4

        Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Araçtan çıkarılan 2 kişi yara almazken, D.K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        5

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        6

        Görüntülerde, gece saatlerinde hızla gelen cipin önce araçlara daha sonra da yolda yürüyen bir kadına çarparak yan yattığı görülüyor.

        7

        Öte yandan, dört araca çarpan ve D.K.'nin ağır yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        8

        Kaza sırasında yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilen Furkan P. ise Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğince gözaltına alındı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        9

        "ARAÇ SON SÜRAT GELMİŞ KADINA VURMUŞ"

        Kazayı duyarak olay yerine koşan Hamit Aktürk, "Gece saat 04.00 gibiydi. Bomba patlar gibi, deprem olur gibi bir gümbürtü koptu. Kalktım dışarı baktım. Bir araç ters dönmüştü. Araba çok hızlı bir şekilde son sürat gelmiş. Kadına vurdu. Kadın, başka arabaya kafasını çarptı yere düştü. Ambulansı çağırdık. Konuşturduk. Şoförlerden biri yoktu. Mahalle sakinleri araçtan insanları çıkardı" dedi.

        10

        Kazada aracı hasar alan Turan Topal, "Olay saat gece 04.00 sıralarında meydana geldi. O sırada uyuyordum ve büyük bir gürültü duydum. Oğlum da bu binada oturuyor. Hemen beni aradı ve kaza oldu dedi. Ben de hemen aşağı indim. Ardından güvenlik kamerasına baktığımda Range Rover marka aracın yokuştan süratli bir şekilde inip araçlara ve bir kıza çarptığını gördüm. Benim aracıma da çarpmış. Arabada bayağı hasar var. O kız da yolda yürürken aracın çarpma sesini duyup kenara geçti. Gördüğümüzde yerdeydi. Ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kızın sağlık durumunu bilmiyorum. Buradaki arkadaşlar genç kızı sedyeyle koyup yardım etti. Genç kız' “Beni Amerikan Hastanesine götürün” dedi. Sanırım ailesi Amerika'daymış. Takla atan araç büyük hasar aldı. İçinden çıkanlar oldu. Bir tanesinin de kaçtığını söylediler" diye konuştu.

        11

        ARAÇTAN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

        Kaza sesiyle uyandığını söyleyen Ahmet Yüksel, "Gece deprem oldu diye büyük bir görüntüyle uyandım. Bina çöktü sandım. Dışarı çıkıp baktığımda bir kadının yerde yattığını gördüm. Acı içinde kıvranıyordu. Yanına gidip elini tuttum ve teskin etmeye çalıştım. Daha sonra da ambulansa haber verdik, sonra aracın içine baktım ve bagajdan çıktıklarına gördüm. Kadın Amerikan vatandaşı olduğu söyledi ve annesiyle babasının Amerika'da yaşadığını söyledi. Muhtemelen iç kanama vardı kadında. Polisler aracı kaldırdılar. Araçta iki kişi vardı ama biri gitti. Kaçtı diyelim. Çekici aracı kaldırdıktan sonra araçtan uyuşturucu madde düştü. Mahalleli kaçan şahsın elinde siyah bir poşetle gittiğini söyledi" dedi.

        #İstanbul Beşiktaş
        #trafik kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Kıyafeti olay oldu
        Kıyafeti olay oldu
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        Görevi olimpiyat
        Görevi olimpiyat
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu