Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi uzatıldı!
Beşiktaş, altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını resmen duyurdu.
Beşiktaş, altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını resmen duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz’a yeni dönemde başarılar diledi." denildi.
Geçtiğimiz sezonu Rio Ave'de kiralık olarak geçiren 1.93'lük orta saha, 33 maçta 4 gol - 2 asistlik katkı sağladı.