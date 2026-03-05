Canlı
        Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Giriş: 05.03.2026 - 17:29
        Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü sahasındaki derbide Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden ve 10 puanla ilk sırada yer alarak çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı takımda gözler derbiye çevrildi.

        Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda minyatür kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı. Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların ise salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

        Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Yaşlı kadını altınları için başına taşla vurarak ağır yaralayan komşusu çıktı

        Hatay'da 70 yaşındaki kadını altınlarını çalmak için taşla kafasından ağır yaralayanın komşusu olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın evinde yaşlı kadına ait; 2 bilezik, yüzük ve kol saati ele geçirildi. (İHA)

