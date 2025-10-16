Beşiktaş'ta divan kurulu başkan adayı Ahmet Ürkmezgil, üyelerle buluştu

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağan divan kurulu başkanlık seçimi öncesinde üyelerle bir araya geldi.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen buluşmaya başkan adayı Ürkmezgil'in yanı sıra üyeler ve davetliler katıldı.

"Birlik divanı" sloganıyla yola çıkan Ahmet Ürkmezgil, güçlü bir Beşiktaş için hareket ettiklerini belirterek, "Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum. Gelin geçmişin hatıralarını geleceğin vizyonuyla buluşturalım. Gelin 'Birlik divanı' çatısı altında birleşelim. Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Biz bu yola Beşiktaş'ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık. Kulübümüzün en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir. Artık kırgınlıkları geride bırakma, kucaklaşma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.