        Beşiktaş'ta Elan Ricardo, Brezilya'ya kiralanıyor - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Elan Ricardo, Brezilya'ya kiralanıyor

        Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen ancak forma şansı bulamayan Elan Ricardo, Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanıyor.

        Giriş: 13.08.2025 - 11:13 Güncelleme: 13.08.2025 - 11:13
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, sürpriz bir de ayrılık gelişmesi yaşandı...

        Siyah-beyazlıların geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Elan Ricardo, Brezilya'ya kiralanıyor.

        HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, 21 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda Brezilya ekibi Athletico Paranaense ile anlaşmaya vardı.

        Kolombiyalı orta saha, sezon sonuna kadar Brezilya ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

        BEŞİKTAŞ'TA FORMA ŞANSI BULAMADI

        Kolombiya'nın La Equidad ekibinden geçtiğimiz kış transfer döneminde 1 milyon 940 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer edilen Elan Ricardo, siyah-beyazlı formayla resmi maça çıkamadı.

        La Equidad kariyerinde ise 49 maçta görev alan genç futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

