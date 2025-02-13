Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Elan Ricardo da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5’e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlar sona erdi.