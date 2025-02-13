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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Elan Ricardo ilk antrenmanına çıktı - Beşiktaş Haberleri

        Elan Ricardo ilk antrenmanına çıktı

        Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:15
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        Ricardo ilk antrenmanına çıktı
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Elan Ricardo da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5’e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlar sona erdi.

        Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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