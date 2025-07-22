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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Elan Ricardo'ya 4 talip birden! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Elan Ricardo'ya 4 talip birden!

        Beşiktaş'ın Kolombiyalı orta sahası Elan Ricardo'ya 4 kulüpten kiralama teklifi geldiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:11
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        Elan Ricardo için transfer iddiası!
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        Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Elan Ricardo'ya talip çıktı.

        Portekiz basınında yer alan habere göre; Rio Ave, Tondela, Birmingham City ve Brezilya'dan bir takımın Kolombiyalı orta saha için kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

        Beşiktaş yönetiminin de kiralama tekliflerine sıcak baktığı belirtilirken, son kararı teknik direktör Solskjaer'in vereceği ifade edildi.

        21 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ta geçen sezon hiç süre alamamıştı.

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