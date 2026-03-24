Beşiktaş'ta Felix Uduokhai’ye talip var
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alman stoper Felix Uduokhai'ye, Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova talip oldu.
Beşiktaş için Rusya’dan bir transfer gelişmesi daha yaşanabilir.
Yaz döneminde Beşiktaş’tan Gedson Fermades’i transfer eden Spartak Moskova’nın siyah-beyazlı ekipten bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Rus temsilcisi, bu kez Felix Uduokhai için harekete geçti. Moskova ekibinin sezon sonunda ilgisini teklife dönüştürmesi bekleniyor.
Devre arasında da ayrılık için görüşmelerde bulunan Uduokhai, sonrasında ise takımda kalmak istediğini iletmişti.
Sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki stoper için Beşiktaş yönetimi, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Beşiktaş, Alman savunmacıyı FC Augsburg’dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Deneyimli oyuncu bu sezon 19 maçta forma giyerken toplam 1395 dakika sahada kaldı.