Evinde Antalyaspor'a kaybettikten sonra Bursaspor'la da berabere kalan Beşiktaş, milli aradan sonra lige galibiyetle döndü! Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederken 10 kişi kaldı.
Maçın 75. dakikasında ikinci sarı kartı gören Gary Medel, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Şilili yıldız böylece Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü.
Medel gördüğü kart sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
TARAFTARDAN TEPKİ!
Kırmızı kartın ardından Beşiktaş taraftarları, ''Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık'' tezahüratlarında bulundu. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ