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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Devre arasında yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Serik Belediyespor maçı sonrası takımdan ayrılması beklenen ilk isim ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, savunmaya takviye için de harekete geçecek

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