        Beşiktaş'ta forvet arayışı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta forvet arayışı!

        Beşiktaş'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrilirken santrfor konusunda hareketlilik yaşanabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 13:10 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:10
        1

        Süper Lig'de Fatih Karagümrük deplasmanında kazanarak moral bulan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi merakla bekleniyor.

        2

        Siyah-beyazlılar, stoper, sol bek ve orta sahaya öncelik verirken çıkacak fırsatlara göre santrfor konusunda da hareketlilik yaşanabilir.

        3

        Teknik direktör Sergen Yalçın, kaçırdığı gollerle eleştirilen Tammy Abraham’ı bu hafta kızağa çekerken El Bilal Toure'ye 11'de şans verdi.

        4

        Şu ana kadar sergilediği performans yeterli bulunmayan Abraham için ocak ayında gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ve gelişmelere göre yeni bir forvet için arayışların başlayacağı öğrenildi.

        5

        28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 resmi maçta görev alırken 10 gol ve 2 asist üretti.

        6

        Ancak kritik anlarda kaçırdığı gollerle tartışılan Abraham, Kasımpaşa maçında ise bir penaltıdan faydalanamamıştı.

        7

        Abraham, Roma'dan Beşiktaş'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 13 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile gelmişti.

        8

        Abraham’ın sözleşme gereği oynadığı ilk maçta satın alma opsiyonu devreye girdi. Siyah-beyazlılar, bu rakamı 2030'a kadar taksitlerle İtalyan ekibine ödeyecek.

        9
