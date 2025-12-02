Beşiktaş'ta forvet arayışı!
Beşiktaş'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrilirken santrfor konusunda hareketlilik yaşanabilir.
Süper Lig'de Fatih Karagümrük deplasmanında kazanarak moral bulan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi merakla bekleniyor.
Siyah-beyazlılar, stoper, sol bek ve orta sahaya öncelik verirken çıkacak fırsatlara göre santrfor konusunda da hareketlilik yaşanabilir.
Teknik direktör Sergen Yalçın, kaçırdığı gollerle eleştirilen Tammy Abraham’ı bu hafta kızağa çekerken El Bilal Toure'ye 11'de şans verdi.
Şu ana kadar sergilediği performans yeterli bulunmayan Abraham için ocak ayında gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ve gelişmelere göre yeni bir forvet için arayışların başlayacağı öğrenildi.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 resmi maçta görev alırken 10 gol ve 2 asist üretti.
Ancak kritik anlarda kaçırdığı gollerle tartışılan Abraham, Kasımpaşa maçında ise bir penaltıdan faydalanamamıştı.
Abraham, Roma'dan Beşiktaş'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 13 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile gelmişti.
Abraham’ın sözleşme gereği oynadığı ilk maçta satın alma opsiyonu devreye girdi. Siyah-beyazlılar, bu rakamı 2030'a kadar taksitlerle İtalyan ekibine ödeyecek.